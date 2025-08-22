  • Спортс
Крикунов о «Сочи»: «Какая борьба за титул? Команда-то у нас еще не готова. Она только, скажем так, сшивается»

Владимир Крикунов считает, что «Сочи» не готов к борьбе за Кубок Гагарина.

75-летний специалист возглавил команду в межсезонье, сменив Вячеслава Козлова, не успевшего провести ни одного матча во главе «леопардов». 

«Команда-то еще у нас не готова, 14 человек новых игроков, и поэтому еще она только, скажем так, сшивается.

Поэтому какая борьба за титул? Нам еще комплектоваться надо», – сказал Крикунов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
