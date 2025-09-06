Гомоляко о КХЛ: «Когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают. Дай бог все наладится в мире, европейцы вернутся»

Сергей Гомоляко считает, что европейские игроки могут повысить уровень КХЛ.

– На ваш взгляд, КХЛ в последние годы развивается?

– Можно много говорить про лигу и про то, что есть развитие. Что-то руководителям не нравится, но КХЛ потихонечку растет, какие-то моменты негативные убираются. Новые прекрасные арены строятся. Я думаю, что с каждым годом лига будет все лучше и лучше.

– Качество игры тоже улучшается?

– Качество игры вырастет, когда дай бог все наладится в мире и вернутся европейские игроки. Вспомните, когда были финны, шведы, был совсем другой уровень. Некоторые наши игроки до этого не дотягивают.

Сейчас для молодых ребят это должен быть стимул, они должны больше стараться. А не то если вдруг сейчас откроют Европу, они уже могут не найти работу. Поэтому надо работать с двойной энергией, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко .