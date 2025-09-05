  • Спортс
  Гомоляко о давлении на Максима Третьяка из-за фамилии: «У детей, внуков знаменитых людей это есть, у нас такой менталитет. Кто-то говорил, что он не тянет, я не замечаю это»
2

Гомоляко о давлении на Максима Третьяка из-за фамилии: «У детей, внуков знаменитых людей это есть, у нас такой менталитет. Кто-то говорил, что он не тянет, я не замечаю это»

Сергей Гомоляко высказался о давлении на Максима Третьяка со стороны болельщиков.

– В вашей команде играет Максим Третьяк, внук Владислава Третьяка. На него есть давление из-за фамилии?

– У всех детей, внуков знаменитых людей это есть. У нас такой менталитет, что мы поддавливаем людей. Максим усердно тренируется, хорошо играет. Кто-то говорил, что он не тянет, но я это не замечаю. Максиму в его возрасте надо уже абстрагироваться от этого.

– На вашего сына тоже было давление?

– Он вовремя одумался и перестал играть в хоккей. Он подошел ко мне: «Не хочу, чтобы за меня просил. Если меня не хотят, значит, я пойду другими делами заниматься». Какой смысл его подталкивать, чтобы он просто сидел на лавке?

Хотя он довольно-таки неплохо играл. Когда «Белые Медведи» заняли третье место в МХЛ, он был одним из лидеров команды. Сейчас он работает в другой сфере, – сказал спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
