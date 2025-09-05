  • Спортс
Морозов о сезоне КХЛ: «Будет особенным. Потолок и пол зарплат работают, команды выравнялись. Приход иностранных специалистов придаст интриги»

Алексей Морозов высказался о старте нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Алексей Алексеевич, с какими мыслями вы проснулись сегодня?

– С теми [мыслями], что мы долго ждали этого момента. Предсезонка этим летом получилась жаркой – много изменений в составах команд, в тренерских штабах. Все готовились, интересно посмотреть за изменениями в клубах и за тем, как они будут играть в новом сезоне.

– Говоря про будущий сезон, вспоминаем предыдущий – многие говорили о том, что лига становится максимально непредсказуемой в плане результата, в прошлом году мы получили нового чемпиона. Эта тенденция сохраняется?

– Конечно, думаю, [тенденция] будет сохраняться. Все делаем для того, чтобы было больше интриги и непредсказуемости – лига и клубы работают над этим. Много претендентов [на Кубок], невозможно предугадать, кто будет играть в финале.

Команды выравнялись, работают пол и потолок зарплат, что приносит свои плоды. Видели, как клубы готовились в межсезонье – много новостей и изменений. Все пытались сделать какие-то шаги, чтобы усилиться.

Приход иностранных специалистов, думаю, придаст интригу предстоящему чемпионату. Он будет особенным, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
