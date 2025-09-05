Вайсфельд о фаворитах: «ЦСКА, «Локомотив, «Авангард», возможно, «Динамо». СКА выпадает из списка, пока не очень понятно, куда они движутся. Принимались странные трансферные решения»
– Морозов сказал, что после такого бурного межсезонья стоит ждать такого же захватывающего чемпионата. Согласны?
– Ну, раз Алексей Алексеевич так сказал (смеется). В принципе не вижу оснований не соглашаться. Связи здесь нет, но, видимо, Морозов что-то знает.
У меня каких-то особых ожиданий нет. Прошлый сезон мне понравился, было очень интересно. Надеюсь, грядущий получится, как минимум, не хуже.
– Кого видите фаворитами?
– Наверное, не буду оригинальным. ЦСКА, «Локомотив, «Авангард», возможно, «Динамо»… Разве что питерский СКА из этого списка выпадает, да и «Салават Юлаев» просел по известным причинам. А так никаких изменений.
– Почему выпадает СКА?
– Пока не очень понятно, куда они движутся, в чем их философия. Принимались странные, на мой взгляд, трансферные решения. Интересно, во что это выльется.
Я не говорю, что в Питере делают что-то неправильно. Разумно допустить, что они знают, что делают. Им должно быть виднее, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.