Вайсфельд о фаворитах: «ЦСКА, «Локомотив, «Авангард», возможно, «Динамо». СКА выпадает из списка, пока не очень понятно, куда они движутся. Принимались странные трансферные решения»

Леонид Вайсфельд не считает СКА фаворитом в сезоне-2025/26.

– Морозов сказал, что после такого бурного межсезонья стоит ждать такого же захватывающего чемпионата. Согласны?

– Ну, раз Алексей Алексеевич так сказал (смеется). В принципе не вижу оснований не соглашаться. Связи здесь нет, но, видимо, Морозов что-то знает.

У меня каких-то особых ожиданий нет. Прошлый сезон мне понравился, было очень интересно. Надеюсь, грядущий получится, как минимум, не хуже.

– Кого видите фаворитами?

– Наверное, не буду оригинальным. ЦСКА , «Локомотив , «Авангард », возможно, «Динамо »… Разве что питерский СКА из этого списка выпадает, да и «Салават Юлаев » просел по известным причинам. А так никаких изменений.

– Почему выпадает СКА?

– Пока не очень понятно, куда они движутся, в чем их философия. Принимались странные, на мой взгляд, трансферные решения. Интересно, во что это выльется.

Я не говорю, что в Питере делают что-то неправильно. Разумно допустить, что они знают, что делают. Им должно быть виднее, – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.