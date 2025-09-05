Александр Радулов: «К Никитину испытываю только благодарность. Он дал мне шанс, многое сделал для Ярославля. Построил вместе с руководителями чемпионскую команду»

Александр Радулов отметил, что Игорь Никитин многое сделал для Ярославля.

В прошлом сезоне «Локомотив» под руководством Никитина впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. В межсезонье тренер покинул команду и подписал контракт с ЦСКА.

– У «Локомотива» будет жаркое дерби с ЦСКА. Какое у вас отношение к Никитину, который забрал штаб и из Ярославля уехал в Москву?

– К Игорю Валерьевичу испытываю только благодарность. Скажу лично от себя: это человек, который дал мне шанс. И все получилось так, как было задумано.

Да, была проделана огромная работа во время предсезонки, сезона и плей-офф. Но Никитину – только благодарность. Он сделал многое для Ярославля. Построил вместе с руководителями чемпионскую команду. Спасибо ему большое, хочу пожелать только удачи.

У каждого свой путь, каждый выбирает его сам. И как‑то оценивать действия Никитина я не стану. Я просто пожал ему руку. Мы обнялись, пообщались, сказали друг другу спасибо – и все, – сказал форвард «Локомотива» Александр Радулов.