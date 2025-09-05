Никитин про рост интереса к КХЛ: «Хоккей остается одним из главных национальных видов спорта. Выравнивание класса команд – один из факторов, который привлекает болельщика»

Игорь Никитин высказался о росте интереса к Фонбет Чемпионату КХЛ.

– В сезоне-2024/25 средняя посещаемость матчей КХЛ впервые преодолела отметку в 7000 зрителей – чем, на ваш взгляд, объясняется рост интереса к лиге? И влияет ли повышенное внимание болельщиков на качество игры?

– Я думаю, что выравнивание класса команд – один из факторов, который привлекает болельщика. Плюс медийная составляющая: хоккей стали гораздо качественнее освещать.

А самое основное – это то, что хоккей остается одним из главных национальных видов спорта.

– Есть мнение, что рост посещаемости обусловлен тем, что уже два сезона идет перекрестный плей-офф. Вы согласны, что новый формат помог привлечь новую аудиторию?

– Здесь, наверное, все вместе сложилось. И потолок зарплат, и перекрестный плей-офф, уравнивание шансов. В плей-офф со второго раунда уже сложно предугадать, как карта ляжет. Это интересно болельщикам, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.