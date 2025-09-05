Артем Дзюба: «Дождались возвращения КХЛ, и сразу потрясающий матч – дерби в Питере. «Шанхай» против СКА. Мне кажется, лучше не придумать»

Артем Дзюба высказался о хоккейном матче «Шанхая» и СКА.

В это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс». Команду возглавил Жерар Галлан .

Первый матч в сезоне «Шанхай» проведет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге против СКА под руководством тренера Игоря Ларионова . Игра состоится 6 сентября.

«Ну что, дождались возвращения КХЛ , и сразу потрясающий матч – дерби в Питере. Новая команда. 6 сентября в 17:00 «Шанхай Дрэгонс » против СКА. Мне кажется, лучше не придумать матча.

Приходите все поддержать, поболеть, посмотреть. Новая команда, новый амбициозный проект. И СКА, который с Игорем «Профессором» Ларионовым будет противостоять.

Мы увидим, что из себя представляют эти две команды, которые будут биться за победу», – сказал футболист «Акрона» Артем Дзюба.