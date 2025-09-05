«Шанхай» показал форму на новый сезон: «Уникальное сочетание цветов, футуристичный стиль и неповторимый вайб Востока»
«Шанхай» представил форму на новый сезон.
«Новая легенда. Новый сезон. Новая форма.
Уникальное сочетание цветов, футуристичный стиль и неповторимый вайб Востока. Это «Шанхай Дрэгонс», – говорится в сообщении клуба.
Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс». Команду возглавил Жерар Галлан.
Первый матч в сезоне «Шанхай» проведет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге против СКА. Игра состоится 6 сентября.
Фото: t.me/shadragons
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
