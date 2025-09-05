«Шанхай» показал форму на новый сезон: «Уникальное сочетание цветов, футуристичный стиль и неповторимый вайб Востока»

«Шанхай» представил форму на новый сезон.

«Новая легенда. Новый сезон. Новая форма.

Уникальное сочетание цветов, футуристичный стиль и неповторимый вайб Востока. Это «Шанхай Дрэгонс », – говорится в сообщении клуба.

Напомним, в это межсезонье «Куньлунь Ред Стар» был переименован в «Шанхай Дрэгонс ». Команду возглавил Жерар Галлан.

Первый матч в сезоне «Шанхай» проведет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге против СКА. Игра состоится 6 сентября.

Фото: t.me/shadragons