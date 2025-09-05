Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
Юрий Паутов перешел в «Рязань-ВДВ».
В межсезонье 30-летний защитник подписал пробный контракт с «Барысом», но покинул клуб уже через неделю.
В прошлом сезоне Паутов выступал за «Куньлунь». В 53 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ он набрал 11 (1+10) очков при полезности «+5» и среднем времени на льду 18:29.
Всего в КХЛ на его счету 312 игр с учетом плей-офф и 45 (9+36) очков. Ранее игрок также выступал за «Сочи», «Витязь», СКА и «Адмирал».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ВХЛ
