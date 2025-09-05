Коннор Макдэвид: «Мне еще многое предстоит доказать. Я мотивирован играть в хоккей на самом высоком уровне на Олимпиаде и продолжать подталкивать «Эдмонтон» к победе»
Коннор Макдэвид высказался о своей игре в сезоне-2024/25.
В регулярке-2024/25 нападающий «Эдмонтона» набрал 100 (26+74) очков в 67 играх. Это его худший результат за последние 5 лет.
«У меня было много очень хороших сезонов, и я бы не отнес к таковым прошлый чемпионат.
Я с нетерпением жду возможности увидеть, насколько хорош я могу быть, мотивирован играть в хоккей на самом высоком уровне на Олимпиаде и продолжать подталкивать эту команду к победе.
Верят мне люди или нет, когда я говорю это, но я чувствую, что мне еще многое предстоит доказать», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportsnet
