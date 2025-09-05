Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»

Коннор Макдэвид заявил, что вновь хочет забросить 50+ шайб за сезон.

В сезоне-2022/23 капитан «Эдмонтона » установил личный рекорд, забросив 64 шайбы в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ . Тогда он впервые пересек и отметку 50 голов за сезон.

В двух следующих регулярках он суммарно забил меньше – 58 шайб в 143 играх при 174 результативных передачах.

«Я хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. У меня был сезон с 50 голами, был со 100 ассистами (2023/24 – Спортс). Голы мне нравятся чуточку больше.

В конце концов, я хочу помочь команде побеждать. Я рад быть распасовщиком и всегда останусь им. Но я хотел бы быть более настойчивым – необязательно эгоистичным – в плане реализации моментов.

Бывают случаи, когда я получаю шайбу в выгодной позиции и думаю о том, как провести розыгрыш. Хотя мне следовало бы думать о том, как бросить по воротам. Когда это происходит, моя игра достигает своего пика. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами», – сказал Макдэвид .