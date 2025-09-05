  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
19

Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»

Коннор Макдэвид заявил, что вновь хочет забросить 50+ шайб за сезон.

В сезоне-2022/23 капитан «Эдмонтона» установил личный рекорд, забросив 64 шайбы в 82 матчах в регулярном чемпионате НХЛ. Тогда он впервые пересек и отметку 50 голов за сезон. 

В двух следующих регулярках он суммарно забил меньше – 58 шайб в 143 играх при 174 результативных передачах. 

«Я хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. У меня был сезон с 50 голами, был со 100 ассистами (2023/24 – Спортс). Голы мне нравятся чуточку больше. 

В конце концов, я хочу помочь команде побеждать. Я рад быть распасовщиком и всегда останусь им. Но я хотел бы быть более настойчивым – необязательно эгоистичным – в плане реализации моментов.

Бывают случаи, когда я получаю шайбу в выгодной позиции и думаю о том, как провести розыгрыш. Хотя мне следовало бы думать о том, как бросить по воротам. Когда это происходит, моя игра достигает своего пика. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами», – сказал Макдэвид

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
logoЭдмонтон
logoКоннор Макдэвид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Стэн Боумэн о контракте Макдэвида: «Он лучший игрок в мире и заслужил право решать этот вопрос так, как считает нужным. Верю, что он сосредоточен на том, чтобы выиграть в «Ойлерс»
83 сентября, 21:37
Козлов о катании Макдэвида: «Он порхает как бабочка, легко меняет направления. Мне повезло увидеть его на тренировке летом во время финала. Он меня удивил»
43 сентября, 20:21
Гендиректор «Эдмонтона» о контракте Макдэвида: «Мы совершенно спокойны, соглашение будет подписано. Коннор 10 лет является частью «Ойлерс», ему здесь комфортно»
43 сентября, 12:51
Фридман о Макдэвиде: «Пока он не подписан, вопросы и шумиху на канадском рынке не остановить. Будет ли это отвлекать игроков «Ойлерс»? Им придется игнорировать многое»
328 августа, 13:34
Макдэвид о продлении контракта с «Эдмонтоном»: «Не хочу спешить. Победы с «Ойлерс» и золото с Канадой на Олимпиаде – мои приоритеты»
327 августа, 19:39
Главные новости
Сезон КХЛ стартовал! «Локомотив» и «Трактор» играют в матче за Кубок Открытия. 1:1 – Сурин открыл счет на 40-й, Дюбе сравнял на 53-й
2317 минут назадLive
Кравцов о слухах про конфликт с Гру: «Полная ерунда. Знаю, кто это запустил, написал ему: «Как можно говорить то, чего нет?» Оказалось, «кто-то где-то сказал»
30 минут назад
Егор Сурин забил первый гол сезона-2025/26 в матче «Локомотива» с «Трактором» за Кубок Открытия
139 минут назад
Черкас о СКА: «От Ларионова ждут Кубка. Ему нравится движение команды, но этого недостаточно для победы, мы не легкоатлеты. Есть опасения, что команда пока не в том состоянии»
254 минуты назад
Губернатор Рязанской области: «Есть соблазн вложить деньги в профессиональную команду, выйти в плей-офф. Но это ничего не дает для региона, кроме сиюминутного подъема гордости»
3сегодня, 17:38
Гомоляко о давлении на Максима Третьяка из-за фамилии: «У детей, внуков знаменитых людей это есть, у нас такой менталитет. Кто-то говорил, что он не тянет, я не замечаю это»
2сегодня, 17:12
Морозов о сезоне КХЛ: «Будет особенным. Потолок и пол зарплат работают, команды выравнялись. Приход иностранных специалистов придаст интриги»
сегодня, 17:00
Бутман об отставке Ротенберга из СКА: «Рабочий процесс. При нем клуб собирал аншлаги, 2 раза брал кубок, была интересная атмосфера, командный дух»
3сегодня, 16:38
Кравцов о «Ванкувере»: «Если отправят в АХЛ, планирую провести сезон там, без возвращений. Готов играть за минимальную зарплату, работать над собой, становиться лучше»
3сегодня, 16:22
Радулов о том, побьет ли Мэттьюс рекорд Овечкина: «Исключать нельзя. У него все есть»
8сегодня, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Шанхай» не подпишет Николаева и Марина. Клуб ранее пригласил игроков на просмотр (Артур Хайруллин)
19 минут назад
Плющев об отстранении России: «Сказывается на уровне сборной, не на КХЛ. Это коммерческая лига, мастерство игроков зависит от других факторов»
19 минут назад
Никитин об отдыхе: «Пара дней в деревне – то, что заряжает, обнуляет. В любой выходной стараюсь туда с семьей уехать. Картошку наокучивал в детстве, сейчас не особо хочется»
1сегодня, 17:25
«Локомотив» поднял первый чемпионский баннер с Кубком Гагарина под своды арены перед матчем с «Трактором»
2сегодня, 16:49Фото
Фастовский о КХЛ: «Уровень растет. Появление крепкого «Шанхая» доказывает, что лига движется в правильном направлении»
3сегодня, 16:13
Буцаев о Ливо: «Интересно, как впишется в рисунок игры «Трактора». Товарищеские матчи – не показатель, он лучший бомбардир прошлого сезона»
сегодня, 16:04
«Сочи» обменял Захара Миця в «Трактор» на компенсацию. У 22-летнего форварда 13 матчей в КХЛ
сегодня, 15:39
Гомоляко о драфте КХЛ: «Какой смысл в защите 5-7 человек? Нет столько хороших игроков. В НХЛ нет школ, у нас – есть. Над этим надо еще долго работать»
1сегодня, 15:09
Владимир Плющев: ««Локомотив» остается претендентом на Кубок Гагарина. Посмотрим, какую игру будет проповедовать господин Хартли. Не думаю, что они будут играть в хоккей Никитина»
2сегодня, 14:53
Игорь Бутман: «Шипачев и Гусев – чистые дирижеры, только на льду. Они хоть толком и не играли в НХЛ, но их хоккей не стал от этого хуже»
1сегодня, 14:27