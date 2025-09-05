  • Спортс
Игорь Никитин: «Благодарен «Локомотиву», но именно в ЦСКА я состоялся как тренер. Этот фактор был определяющим, когда я принимал решение»

Игорь Никитин высказался о своем переходе в ЦСКА.

В межсезонье Никитин вернулся в ЦСКА, подписав контракт сроком на 5 лет. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с «Локомотивом».

– Ваш переход из ярославского «Локомотива» в ЦСКА стал одним из главных событий межсезонья в КХЛ. Уйти после чемпионского сезона – такое случается нечасто. Но и ЦСКА для вас родной клуб. Вы работали в команде с 2014 по 2021 год, причем с 2017-го – в качестве главного тренера. С каким настроением вернулись?

– Скажу так: мое возвращение было понятно не всем. Но из числа коллег, с которыми я разговаривал, ни у кого не было вопросов. Все поняли, почему я выбрал ЦСКА.

Этот клуб для меня не случайный. Я очень благодарен «Локомотиву», но именно в ЦСКА я состоялся как тренер. И в том числе этот фактор был определяющим, когда я принимал решение.

– Вы ушли со своим тренерским штабом. Это был принципиальный момент для вас?

– Да, потому что я довольно осторожный человек. Вокруг меня нет случайных людей. Тренерский штаб – это такая же команда. Очень тонкий химический механизм.

Я горжусь, что со мной работают не просто профессионалы, но и настоящие мужчины в плане человеческих, моральных качеств. Они не просто мои помощники: я расту рядом с ними, – сказал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Ведомости»
