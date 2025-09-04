Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»

Кирилл Фастовский высказался о том, что Боб Хартли возглавил «Локомотив».

– После ухода Никитина в «Локомотив» пришел Боб Хартли. Это равнозначная замена?

– Каждый тренер – отдельный мир. Конечно, без изменений не обойдется даже несмотря на то, что взгляды и подходы Никитина и Хартли во многом схожи.

Но то, что это очень мощный шаг «Локомотива » при уходе специалиста, который выиграл Кубок, здесь сомнений нет. Юрий Николаевич Яковлев просто молодчина.

– Каково влияние Хартли на КХЛ?

– Боб – очень большой специалист, и его приход – положительный момент для КХЛ.

И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это большой имиджевый плюс, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский .

Напомним, в сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).