Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
– После ухода Никитина в «Локомотив» пришел Боб Хартли. Это равнозначная замена?
– Каждый тренер – отдельный мир. Конечно, без изменений не обойдется даже несмотря на то, что взгляды и подходы Никитина и Хартли во многом схожи.
Но то, что это очень мощный шаг «Локомотива» при уходе специалиста, который выиграл Кубок, здесь сомнений нет. Юрий Николаевич Яковлев просто молодчина.
– Каково влияние Хартли на КХЛ?
– Боб – очень большой специалист, и его приход – положительный момент для КХЛ.
И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это большой имиджевый плюс, – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Напомним, в сезоне-2025/26 в Фонбет Чемпионате КХЛ будут работать 4 канадских тренера – Бенуа Гру («Трактор»), Боб Хартли («Локомотив»), Ги Буше («Авангард») и Жерар Галлан («Шанхай Дрэгонс»).