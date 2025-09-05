  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»

Сергей Андронов высказался о возможном возвращении в ЦСКА.

В сезоне-2024/25 нападающий играл за СКА. В межсезонье клуб обменял его в «Салават», после чего уфимская команда расторгла контракт с игроком.

В четверг, 4 сентября, Андронов посетил матч МХЛ «Красная Армия» – «Динамо» СПб.

– В это межсезонье вы были обменяны в «Салават Юлаев», но позже с вами расторгли контракт. Изначально понимали, что в Уфе играть не будете?

– Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават Юлаев», но затем все произошло очень быстро и стихийно. Произошло так, как и произошло.

– Это случилось из-за финансовых проблем «Салавата»?

– Не могу разглашать процесс переговоров, так как это будет некорректно.

– Вы сейчас тренируетесь и готовитесь к сезону?

– Да, я сейчас в хорошей форме и готов к сезону.

– По индивидуальной программе?

– Да.

– Тяжело ли дается подготовка, когда у вас нет четкого понимания о том, будете ли вы играть в этом сезоне?

– На самом деле нет никаких проблем. Все очень отлажено, и я прекрасно понимаю свой организм.

– Как таковых отличий нет, когда вы тренируетесь с командой или индивидуально?

– Нет, разница очевидна. Тренировки в общей группе тяжело заменить, но я стараюсь адаптироваться к нынешним реалиям.

– Есть ли какие-то подвижки по вашему трудоустройству?

– Да, ведутся диалогами с несколькими клубами, но большего пока разглашать не могу.

– Вы большую часть своей карьеры выступали под руководством Игоря Никитина, сегодня вы присутствуете на матче команды из системы армейцев. Значит ли это то, что в скором времени вы вновь станете игроком ЦСКА?

– Поживем – увидим. Не могу сказать, – сказал бывший нападающий ЦСКА и СКА Сергей Андронов.

