  Мыльников о матче за Кубок Открытия: «Хартли не особо отличается от Никитина, структура игры «Локомотива» останется прежней, думаю. О финале не думаем, мы уже перевернули ту страницу»
2

Мыльников о матче за Кубок Открытия: «Хартли не особо отличается от Никитина, структура игры «Локомотива» останется прежней, думаю. О финале не думаем, мы уже перевернули ту страницу»

Сергей Мыльников поделился ожиданиями от игры против «Локомотива».

Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует сегодня матчем за Кубок Открытия. В нем сыграют действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» и финалист розыгрыша «Трактор».

– Сегодня первый матч сезона. Прошел тяжелый тренировочный лагерь. Как ощущения?

– Мы в легком предвкушении. Все соскучились по этому делу. Думаю, придет полный стадион. Хотелось бы начать дома, но что имеем. Мы максимально готовы и ждем матча.

– «Трактор» во второй раз сыграет за Кубок Открытия. Имеет ли этот трофей какой-то вес или это просто первый матч сезона.

– Конечно, в любом случае приятно что-то выиграть, но для нас это просто первый матч сезона, в котором нужно одержать победу и хорошо начать чемпионат.

– Финальная серия прошлого сезона так или иначе связана с сегодняшней игрой. Есть ли реваншистские настроения?

– Мы ту страницу уже перевернули. О финале или о чем-то другом не думаем. Сконцентрированы на своей игре, на правильных действиях на площадке.

Будем максимально готовы к матчу.

– «Локомотив» не сильно поменялся, но входит в сезон с новым тренерским штабом. Как ты считаешь, каким соперник будет сегодня?

– Думаю, структура игры «Локомотива» останется прежней. Мне кажется, Хартли не особо отличается от Никитина. Так что, полагаю, «Локомотив» не изменится и будет играть в прежней манере.

– Какие цели лично для себя ты ставишь на этот сезон?

– Хочу сделать большой шаг вперед в своей игре, стать первым номером команды и радовать всех своей игрой. Прошлый сезон был волнообразным — то играл, то не играл. Время на площадке важно для вратаря в любом случае. Когда ты месяц сидишь на скамейке, входить затем в игру очень тяжело – игрового тонуса нет.

Конечно же, хочется играть больше и чаще в сравнении с прошлыми сезонами. Уверен, что сделаю этот шаг вперед, – сказал вратарь «Трактора» Сергей Мыльников.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
