«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)

«Витязь» погасил задолженность перед бывшими хоккеистами.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрокам «Витязя » выплатили все долги по зарплате за сезон-2024/25.

Ранее клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ из-за недостатка финансирования.

В сезоне-2024/25 команда заняла 10-е место в таблице Запада с 59 очками в 68 матчах.