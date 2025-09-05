«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
«Витязь» погасил задолженность перед бывшими хоккеистами.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», игрокам «Витязя» выплатили все долги по зарплате за сезон-2024/25.
Ранее клуб был исключен из числа участников Фонбет Чемпионата КХЛ из-за недостатка финансирования.
В сезоне-2024/25 команда заняла 10-е место в таблице Запада с 59 очками в 68 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
