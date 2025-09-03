  • Спортс
  • Джереми Руа о закрытии «Витязя»: «Ужасно обидно, там работало много хороших ребят. Эта новость грустна для всей КХЛ. Надеюсь, они найдут способ вернуться»
Джереми Руа высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

Защитник ранее перешел в ЦСКА из «Витязя».

– Предсезонку вы начали в статусе игрока «Витязя», которого больше не существует. Как вы узнали о закрытии команды?

– Еще до того, как появились эти новости, права на меня приобрел ЦСКА. Так что, когда пошли все эти новости, я уже был игроком другой команды, соответственно, сообщений о происходящем в команде уже не получал.

– Другие ребята делились с вами о том, что происходит с клубом?

– Да, что-то рассказывали. Но и сами ребята на протяжении нескольких дней были в подвешенном состоянии, не знали, что происходит, не имели представления о своем будущем.

– За переходами в это межсезонье следили? Что больше всего удивило?

– Конечно, следил, столько изменений, столько переходов. Было очень интересно за этим всем наблюдать. Разумеется, запомнился больше всего «Витязь», ужасно обидно, что так получилось, там работало много хороших ребят, надеюсь, они найдут себе работу в лиге.

Эта новость грустна для всей лиги. Надеюсь, они найдут способ вернуться. Это отличная организация, с «Витязя» началась моя карьера в КХЛ три года назад, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
