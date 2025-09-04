Рид Буше об «Автомобилисте»: «Готов делать все, что поможет команде выиграть. Если голы помогут, буду рад забивать, если нужно будет работать в защите, готов блокировать броски и спасать ворота»

Рид Буше высказался о подготовке «Автомобилиста» к новому сезону.

– Я в отличной форме, как и вся команда, мы провели классную предсезонку. Думаю, что нам нужно исправить пару мелочей в нашей игре, и все будет прекрасно. Всем составом подходим в прекрасном состоянии к началу чемпионата.

– Как ощущаешь себя в клубе, в городе?

– Чувствую себя отлично, примерно месяц здесь нахожусь и ко всему привык. Все, что мне нужно, весь свой быт я обустроил, с большим предвкушением ожидаю начало сезона.

– Как оценишь предсезонные матчи?

– Для меня предсезонка – это не про игру, не про результат, а про возвращение игровых кондиций, чтобы снова почувствовать игру. В целом все матчи прошли прекрасно.

– Ты играл в «Авангарде», который старался показывать быстрый атакующий хоккей, а в «Автомобилисте», наоборот, большое внимание уделяется обороне. Эта игра тебе подходит?

– Думаю, что в этом году будем играть в более атакующий и агрессивный хоккей. Выполняю все поставленные тренером задачи, делаю то, что он говорит.

Буду готов делать все, что поможет команде выиграть. Если голы помогут, буду рад забивать, если нужно будет работать в защите, готов блокировать броски и спасать свои ворота, – сказал нападающий «Автомобилиста» Рид Буше .