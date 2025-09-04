«Северсталь» выиграла все матчи летом, Чебыкин и Бучельников – лучшие бомбардиры предсезонки

Только «Северсталь» выиграла все матчи в предсезонке КХЛ – 5.

По числу набранных очков лучшим стал «Ак Барс» – 11 в 7 играх.

Лучшие по разности шайб – «Авангард » и «Автомобилист » (по +9), по средней результативности — «Авангард» (4 за игру), по средней пропускаемости — «Автомобилист» (1,33).

«Северсталь » и «Авангард» – единственные, кто не потерпел ни одного поражения в основное время в контрольных матчах.

«Торпедо» набрало меньше всех очков (2 в 6 играх), также у нижегородцев худший процент баллов (16,67 %).

По средней результативности хуже всех выступили московское «Динамо » (1,5 гола за матч) и «Торпедо» (1,67).

Лучшими бомбардирами предсезонки стали Николай Чебыкин из «Северстали» (4+3) и Дмитрий Бучельников из ЦСКА (3+4).

Титул лучшего снайпера с Чебыкиным разделили еще трое — Семен Кошелев, Кайл Олсон (оба – «Адмирал») и Михаил Фисенко из «Ак Барса ».

Лучшим ассистентом стал защитник казанского клуба Никита Лямкин – 6 голевых передач.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября в Ярославле матчем за Кубок Открытия между «Локомотивом» и «Трактором».