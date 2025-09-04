«Локомотив» – фаворит нового сезона КХЛ у букмекеров. ЦСКА – 2-й, СКА – 3-й, «Спартак» – 11-й
Букмекеры определились с фаворитами следующего сезона КХЛ.
Главным претендентом на победу в Кубке Гагарина считается «Локомотив» – на защиту титула ярославцев дают коэффициент 5.91.
Вторым у букмекеров идет ЦСКА (6.89), третьим – СКА (7.69). В топ-5 также входят «Трактор» (8.20) и «Авангард» (8.85).
Победитель Кубка Гагарина-2026 по версии букмекеров:
1. «Локомотив» – 5.91
2. ЦСКА – 6.89
3. СКА – 7.69
4. «Трактор» – 8.20
5. «Авангард» – 8.85
6. «Автомобилист» – 10.23
7. «Ак Барс» – 10.35
8. «Металлург» – 10.79
9. «Динамо» Москва – 16.28
10. «Салават Юлаев» – 19.24
11. «Спартак» – 19.30
12. «Динамо» Минск – 30.99
Остальные – от 60.00
Новый сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября.
