«Локомотив» – фаворит нового сезона КХЛ у букмекеров. ЦСКА – 2-й, СКА – 3-й, «Спартак» – 11-й

Букмекеры определились с фаворитами следующего сезона КХЛ.

Главным претендентом на победу в Кубке Гагарина считается «Локомотив» – на защиту титула ярославцев дают коэффициент 5.91.

Вторым у букмекеров идет ЦСКА (6.89), третьим – СКА (7.69). В топ-5 также входят «Трактор» (8.20) и «Авангард» (8.85).

Победитель Кубка Гагарина-2026 по версии букмекеров:

1. «Локомотив» – 5.91

2. ЦСКА – 6.89

3. СКА – 7.69

4. «Трактор» – 8.20

5. «Авангард» – 8.85

6. «Автомобилист» – 10.23

7. «Ак Барс» – 10.35

8. «Металлург» – 10.79

9. «Динамо» Москва – 16.28

10. «Салават Юлаев» – 19.24

11. «Спартак» – 19.30

12. «Динамо» Минск – 30.99

Остальные – от 60.00

Новый сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября.

«Локомотив» – фаворит нового сезона КХЛ. К чему приводила вера в действующих чемпионов раньше?