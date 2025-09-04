  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Трямкин о подготовке к сезону: «Автомобилист» готов, заряжен. Осталось какие-то шероховатости убрать, в ближайшее время их исправим»
2

Трямкин о подготовке к сезону: «Автомобилист» готов, заряжен. Осталось какие-то шероховатости убрать, в ближайшее время их исправим»

Никита Трямкин высказался о подготовке «Автомобилиста» к сезону.

– Все отлично, в целом, команда готова, заряжена, осталось какие-то шероховатости убрать, в ближайшее время их исправим и войдем в сезон.

– Можно ли делать выводы по предсезонным матчам?

– Выводы надо делать тренерам. Мы старались выполнять задачу, поставленную на игру: где-то получалось, где-то не получалось. Нужно понимать, что у нас не получается, чтобы это предотвращать.

– Над чем именно работаете в последние дни?

– Отрабатываем тактические действия: давление, игра в средней зоне, – сказал защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
