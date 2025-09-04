Агент Тертышного: «Главный тренер «Торпедо» сказал, что не видит его в команде. Сейчас будем начинать искать новый клуб»
Агент Никиты Тертышного высказался о будущем игрока.
Ранее стало известно, что «Торпедо» намерено обменять нападающего.
– Никита разговаривал с главным тренером «Торпедо», и он сказал, что не видит его в команде. Соответственно, надо будет искать новый клуб.
– Уже ведутся переговоры с новыми командам?
– Никита только сегодня пообщался с тренером. Так что сейчас будем начинать искать команду, – сказал агент Александр Черных.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
