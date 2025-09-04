«Торпедо» намерено обменять Тертышного, сообщили в агентстве игрока: «Сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры»
«Торпедо» собирается расстаться с Никитой Тертышным.
«В последнее время к нам поступает много вопросов о будущем Никиты Тертышного.
Сообщаем: по итогам переговоров с «Торпедо» мы договорились с клубом о совместном поиске возможных вариантов обмена. Хоккеист продолжает тренировочный процесс.
Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры», – говорится агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.
В прошлом сезоне хоккеист перешел в «Торпедо» из «Трактора» и набрал 10 (5+5) очков за нижегородцев в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Winners Hockey Agency
