«Торпедо» намерено обменять Тертышного, сообщили в агентстве игрока: «Сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры»

«Торпедо» собирается расстаться с Никитой Тертышным.

«В последнее время к нам поступает много вопросов о будущем Никиты Тертышного.

Сообщаем: по итогам переговоров с «Торпедо» мы договорились с клубом о совместном поиске возможных вариантов обмена. Хоккеист продолжает тренировочный процесс.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы найти для Никиты оптимальное продолжение карьеры», – говорится агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В прошлом сезоне хоккеист перешел в «Торпедо » из «Трактора» и набрал 10 (5+5) очков за нижегородцев в 24 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .