Тертышный о целях «Торпедо» в плей-офф: «Почему бы не дойти до финала? Надо верить в себя. «Локомотив» и «Трактор» шли к этому не один год»
Никита Тертышный порассуждал, сможет ли «Торпедо» выйти в финал Кубка Гагарина.
«Тут, конечно, много факторов должно срастись. Это не один год и не два. Сколько только «Локомотив» из Ярославля шел к этому финалу! Эта команда строится каждый год, как и тот же «Трактор», который строился не один год.
Конечно, все хотят играть в финале, но в данный момент мы будем идти от цели к цели. Для нас сначала нужно попасть в восьмерку, а от нее уже двигаться. Все возможно, это спорт. Как ты ему отдаешься, такой результат тебя и ждет.
Почему бы не дойти до финала? Надо верить в себя и в команду. Цель – за целью, шаг – за шагом», – сказал форвард «Торпедо» Никита Тертышный.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
