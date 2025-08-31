  • Спортс
  • Никита Тертышный: «В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Это не хоккеистам решать, нам надо работать, наверху во всем разберутся за нас»
Никита Тертышный: «В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Это не хоккеистам решать, нам надо работать, наверху во всем разберутся за нас»

Никита Тертышный высказался о защите прав хоккеистов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Не думаю, что потолок кому-то играет на руку. Фиксированная зарплата есть: ты не можешь набрать себе много звезд в команду. Но опять же, это такой момент, который еще нужно доработать лиге. Это не нам уже разбираться.

Самое главное, что ребята, которые уходят из команды за счет того, что приходят новые, должны быть застрахованы в каком-то плане. 

В КХЛ нет, как в НХЛ, защиты прав игроков и профсоюза. Хотят сделать? Было бы, конечно, здорово. Чтобы ребята могли по таким моментам обращаться и с клубами решать спокойно, чтобы все были застрахованы.

Это такой момент, который не нам решать или судить. Нам надо просто работать, а за нас наверху уже во всем разберутся», – сказал форвард «Торпедо» Никита Тертышный

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
