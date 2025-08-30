  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»
11

Ковальчук о голе-фантоме Самсонова на ОИ-2002: «Судья почему-то не пошел смотреть. Но мы сами первые периоды фигней занимались, а у нас была такая банда»

Илья Ковальчук вспомнил Олимпиаду-2002.

Илья, открой нам правду. Все-таки был тот гол Самсонова в полуфинале Олимпиады-2002 с США (2:3)? Счет мог стать 3:3, мы могли выйти в финал. Был ли тот гол Самсонова?

– Тяжело сказать. Все говорят, что да, был. Но тогда же не было технологий таких, как сейчас. И я помню единственное – почему-то судья не пошел смотреть. Вот это я помню, вот этот весь кипиш, что был. А или там было две штанги, или там пересекло, тяжело сказать. 

– Не засудили нас, ты бы не сказал так? 

– Да я думаю, что мы сами первые два периода фигней занимались. Надо же в зеркало смотреть. У нас была такая команда, банда. Хабиб (Николай Хабибулин – Спортс’‘)  тогда был один из лучших вратарей в мире. Поэтому все было в наших руках. Ну, с американцами точно.  

Понятно, что там неизвестно, как бы сложилось дальше. Но что касается полуфинала, то у нас и после того момента Сереги еще было моментов много, могли сравнять. Потому что они именно встали, вообще мы третий период доминировали с ними, – сказал экс-хоккеист сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: ютуб-канал «Наш хоккей»
logoИлья Ковальчук
logoНиколай Хабибулин
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoСергей Самсонов
Солт-Лейк-Сити-2002
logoСборная США по хоккею
logoолимпийский хоккейный турнир
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ковальчук о детском хоккее: «Заставлять – дорога в никуда, родители перегибают палку порой. Надо создать условия, заинтересовать, подтолкнуть. Иначе ребенок окрепнет и пошлет вас потом»
4вчера, 20:54
Ковальчук об 1:3 от Финляндии в 2014-м: «Самое тяжелое поражение, недели две не выходил. Сочи раньше – таксисты и шашлык, сейчас – мегаполис, вся страна летает кататься на лыжах, к морю»
38вчера, 19:45
Ковальчук верит в победу «Спартака» в РПЛ: «Станкович нравится как тренер, такая харизма у него. Сейчас пацана взяли черненького, он уже забил «Зениту». Шанс будет»
19вчера, 18:58
Главные новости
Морозов об Овечкине: «Посол мира в спорте, великий игрок и большой человек. Желаю Саше здоровья, чтобы у него остались силы поиграть в КХЛ»
6 минут назад
«Шанхай» хочет переименовать «СКА-Арену»: «Нейминг интересен некоторым компаниям, ведутся переговоры»
1717 минут назад
Ротенберг о потолке зарплат в РПЛ: «Всегда поддерживаю решения Минспорта. Приятно видеть Глушенкова на поле – рад, что наши футболисты забивают»
940 минут назад
«Динамо» подписало контракт с Кисаковым на год. Форвард был на пробном договоре
сегодня, 09:12
«Нью-Джерси» не может договориться с Люком Хьюзом о новом контракте. 21-летний защитник – ограниченно свободный агент
1сегодня, 08:58
Директор «Спартака» об уходе Голдобина: «Бизнес-решение – у него не было желания продлевать контракт. Компенсацией мы довольны»
2сегодня, 08:45
Галлан о первой игре «Шанхая»: «Было несколько правил, которых я не знал – возникли вопросы по поводу вбрасываний. Не думаю, что у меня будут проблемы с адаптацией»
сегодня, 08:37
Давыдов об Исакове в «Торпедо»: «С Буше и Галлана пылинки сдуваем, зато нашего тренера-новичка готовы чуть ли не расстрелять. Дайте ему кредит доверия»
11сегодня, 07:46
Чехович о снятии «Витязя» с КХЛ: «Ротенберг был готов найти спонсора и возглавить команду, но слух появился и тут же исчез. Жаль, что клуб распался»
1сегодня, 07:24
Кубок мэра Москвы. ЦСКА сыграет с «Шанхаем», «Динамо» Москва встретится с «Динамо» Минск
сегодня, 07:12
Ко всем новостям
Последние новости
Контрольные матчи. «Адмирал» играет с «Динамо-Молодечно», «Ак Барс» против «Нефтехимика»
9 минут назадLive
Есмантович о допинге в ЦСКА: «Мы поднимаем руки и ждем решения РУСАДА. У нас не вышло прийти к решению, как это произошло»
128 минут назад
Гальченюк – капитан «Амура» на сезон-2025/26. Мищенко и Грачев – ассистенты
53 минуты назад
Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «5 сентября начнем писать новую историю. Желаю действовать по принципу «один за всех и все за одного»
1сегодня, 08:26
Марнер об отказе от обмена в «Каролину»: «Моя жена была беременна, мы не хотели менять клуб на дедлайне. Тогда я сказал, что собираюсь играть за «Торонто» до конца»
1сегодня, 08:12
Федоров о своей должности в ЦСКА: «Помощник по хоккейным делам – ни эксперт, ни консультант мне не нравится. Помогаю стать чемпионами»
2сегодня, 07:58
Коннелли – лучший проспект «Вегаса» по версии сайта НХЛ, Катафорд – 2-й, Линдбом – 3-й
сегодня, 07:35
Дементьев об отстранении Игоря Григоренко: «WADA предвзято относится к россиянам. Может, стоит показать зубы?»
4вчера, 21:22
Жамнов о том, что «Спартак» часто пропускает в большинстве: «Мы еще ни одной игры не сыграли в регулярке, а вы уже нас хороните»
3вчера, 20:44
Зарплата форварда Белозерова в «Нефтехимике» – 35 млн рублей в год
вчера, 19:58