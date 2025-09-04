Вениамин Королев: «Всегда готов подраться и повести за собой, если для команды это нужно. Я за агрессивный хоккей»

Вениамин Королев высказался об участии в драках на льду.

В 64 матчах за «Спартак» в сезоне-2024/25 Королев заработал 61 минуту штрафа.

– В прошлом сезоне вы поучаствовали в нескольких драках. В наступающем чемпионате ждать от вас подобного?

– В целом будет все то же самое, если для команды это нужно, всегда готов подраться и повести за собой. Я за агрессивный хоккей.

– Летом в зале для единоборств дополнительно не занимались?

– Нет, времени практически не было. Прошлый сезон мы доигрывали в «Химике», поэтому едва успели отдохнуть. Но если бы времени побольше было, позанимался бы.

– Топ-3 качества «Спартака», которые позволят побороться за трофей в этом году.

– Дисциплина, выполнение игрового задания и желание, – сказал защитник «Спартака» Вениамин Королев.