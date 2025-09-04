  • Спортс
  • Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»
1

Гендиректор «Барыса» объяснил, почему клуб не подписал Николая Голдобина.

Напомним, 16 августа «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ мог подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

При наличии нескольких предложений, приоритет отдается клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате. «Барыс» занял последнее место в прошлом сезоне. 

Позднее Голдобин подписал контракт со СКА

«Вы знаете, по регламенту КХЛ, когда игрок выставляется на драфт отказов, то право первого голоса, приоритетное право выбора игрока, получает та команда, которая заняла последнее место в чемпионате.

Если бы никто не договорился с игроком, с его агентом, то мы бы рассмотрели этот вопрос. Но, видите, не все получается так, как мы хотим. Мы желаем ему удачи и хорошей игры», – сказал генеральный директор «Барыса» Сакен Мусайбеков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барыса»
