Гендиректор «Барыса» о том, почему клуб не забрал Голдобина: «Не все получается так, как мы хотим. Если бы никто не договорился с ним, мы бы рассмотрели этот вопрос»

Гендиректор «Барыса» объяснил, почему клуб не подписал Николая Голдобина.

Напомним, 16 августа «Спартак » поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ мог подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

При наличии нескольких предложений, приоритет отдается клубу, занявшему более низкую строчку в прошлом регулярном чемпионате. «Барыс» занял последнее место в прошлом сезоне.

Позднее Голдобин подписал контракт со СКА .

«Вы знаете, по регламенту КХЛ, когда игрок выставляется на драфт отказов, то право первого голоса, приоритетное право выбора игрока, получает та команда, которая заняла последнее место в чемпионате.

Если бы никто не договорился с игроком, с его агентом, то мы бы рассмотрели этот вопрос. Но, видите, не все получается так, как мы хотим. Мы желаем ему удачи и хорошей игры», – сказал генеральный директор «Барыса » Сакен Мусайбеков.