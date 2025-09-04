  • Спортс
  • Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»
0

Порядин о звене с Ружичкой: «Мы уже провели несколько тренировок вместе, никаких проблем нет. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли»

Павел Порядин высказался об игре в звене с Адамом Ружичкой.

Ранее самую результативную атакующую тройку «Спартака» составляла связка Порядина, Ивана Морозова и Николая Голдобина. В межсезонье московский клуб перевел Голдобина в список отказов, откуда его забрал СКА.

«Это хоккейная жизнь. Лично я не помню случаев, когда на протяжении нескольких сезонов подряд команда не менялась совсем. Всегда кто-то уходит, кто-то добавляется.

Что касается нашего звена, то с Ваней [Морозовым] мы играем давно, а с Адамом пусть и играли именно вместе не так часто, но по прошлому сезону уже знакомы друг с другом.

Думаю, теперь нам будет полегче. Мы уже провели несколько тренировок вместе, и у нас нет никаких проблем. Нам надо чуть-чуть прибавить и распределить между собой задачи и роли, чтобы дополнять друг друга на льду, максимально использовать сильные стороны каждого», – сказал нападающий «Спартака» Павел Порядин

Ружичка о «Спартаке»: «С такой командой нас ждет успешный сезон. У нас с Морозовым и Порядиным есть все необходимое, чтобы стать результативной тройкой»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
