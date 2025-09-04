Роман Ротенберг: «Ковальчук – представитель «Красной машины» на телеканале ТНТ! В «Титанах» будем болеть за игрока сборной России. Скоро тоже приму участие в одной из программ»
Роман Ротенберг сообщил, что Илья Ковальчук примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ.
«Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Илья Ковальчук – представитель нашей «Красной машины» на телеканале ТНТ!
В программе «Титаны» будем болеть за игрока сборной России, представляющего хоккей! Не пропустите!
Скоро тоже приму участие в одной из программ этого телеканала», – написал член совета директоров московского «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
«Титаны» – спортивно-развлекательное шоу на телеканале ТНТ. Испытания для участников разрабатывает искусственный интеллект. Победитель получает звание «Титана» и денежный приз в размере 10 млн рублей.
