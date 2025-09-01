Звягин о голах Ковальчука в финале ЧМ-2008: «Эпическая история. В нем не сомневались, но нельзя было предсказать, что это случится в такой исторический момент»

Сергей Звягин оценил решающие голы Ильи Ковальчука в финале чемпионата мира-2008.

За первые семь матчей турнира Ковальчук не забросил ни одной шайбы. В решающей игре против Канады (5:4 ОТ) он сравнял счет, переведя матч в овертайм, а затем забил победный гол.

– Вы были тренировочным вратарем той сборной. Видели изнутри, как весь турнир не шло у Ильи Ковальчука. Было ли предчувствие, что может случиться то, что в итоге случилось в финале с Канадой?

– В команде была отличная атмосфера, тренеры старались не нагнетать. Много позитива. В раздевалке играли «Руки вверх». Все были в приподнятом настроении. К Илье был направлен только позитив: «Забьешь, забьешь!». И учитывая, какого калибра это игрок, не было сомнений, что забьет.

Другое дело, нельзя было предсказать, что случится это в такой исторический момент. Если бы сняли фильм с таким сценарием, но не основанном на реальных событиях, сказали бы «Ну хорош придумывать! Всякое бывает, но не такое».

Эпическая история получилась, – сказал Сергей Звягин .

