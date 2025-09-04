Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»

Михаил Григоренко поделился мыслями о ситуации с контрактами в КХЛ.

Хоккеист также заявил: «Зачем потолок, если можем в любой момент пойти на понижение? Давайте во всем быть как НХЛ. Не должно быть переподписаний, расторжений» .

– Чувствуется, что среди хоккеистов в КХЛ растет недовольство. Почему бы тогда не возродить профсоюз игроков, но уже сделать все по уму?

– Ну что мы можем сделать? Бастовать?

– Ну да. Почему нет? Откуда КХЛ возьмет других игроков?

– Проблема в том, что все расторжения этого межсезонья в рамках правил. Никто не нарушает регламент. Даже если бы у нас был профсоюз, что здесь поделаешь?

– Вы могли бы выработать консолидированную позицию и сказать: «Меняйте регламент, делайте так и так, иначе мы будем бастовать».

– Возможно, вы правы. Сейчас первое лето, когда столько таких неприятных ситуаций. Раньше никто об этом не разговаривал.

Если это продолжится, нужно будет обсуждать с ребятами, что-то думать. Не знаю, насколько в России реальны профсоюзы. Вот с кем разговаривать? К кому идти?

– А кому вы доверяете? Кто мог бы возглавить такой профсоюз?

– Прежде всего приходит на ум Илья Ковальчук . Хоккейная глыба, его все знают. К нему бы прислушивались абсолютно все.

– Ковальчук и в любой кабинет может зайти.

– И это тоже. Для других игроков многие двери могут быть закрыты. Но это мы фантазируем.

Интересна ли Илье – человеку с такой карьерой – подобная работа? Надо у него, прежде всего, спросить.

Ковальчук – это один из самых крутых лидеров, которых я видел за карьеру. Он очень уверенный в себе человек. Илья может занять любую руководящую должность, – сказал нападающий «Трактора » Михаил Григоренко .