Григоренко о контрактах в КХЛ: «Если это продолжится, нужно обсуждать с ребятами, что-то думать. Никто не нарушает регламент. Даже был бы профсоюз, что поделаешь?»
Хоккеист также заявил: «Зачем потолок, если можем в любой момент пойти на понижение? Давайте во всем быть как НХЛ. Не должно быть переподписаний, расторжений».
– Чувствуется, что среди хоккеистов в КХЛ растет недовольство. Почему бы тогда не возродить профсоюз игроков, но уже сделать все по уму?
– Ну что мы можем сделать? Бастовать?
– Ну да. Почему нет? Откуда КХЛ возьмет других игроков?
– Проблема в том, что все расторжения этого межсезонья в рамках правил. Никто не нарушает регламент. Даже если бы у нас был профсоюз, что здесь поделаешь?
– Вы могли бы выработать консолидированную позицию и сказать: «Меняйте регламент, делайте так и так, иначе мы будем бастовать».
– Возможно, вы правы. Сейчас первое лето, когда столько таких неприятных ситуаций. Раньше никто об этом не разговаривал.
Если это продолжится, нужно будет обсуждать с ребятами, что-то думать. Не знаю, насколько в России реальны профсоюзы. Вот с кем разговаривать? К кому идти?
– А кому вы доверяете? Кто мог бы возглавить такой профсоюз?
– Прежде всего приходит на ум Илья Ковальчук. Хоккейная глыба, его все знают. К нему бы прислушивались абсолютно все.
– Ковальчук и в любой кабинет может зайти.
– И это тоже. Для других игроков многие двери могут быть закрыты. Но это мы фантазируем.
Интересна ли Илье – человеку с такой карьерой – подобная работа? Надо у него, прежде всего, спросить.
Ковальчук – это один из самых крутых лидеров, которых я видел за карьеру. Он очень уверенный в себе человек. Илья может занять любую руководящую должность, – сказал нападающий «Трактора» Михаил Григоренко.