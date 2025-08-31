Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» – их встретил экс-чемпион UFC Петр Ян
Звезды хоккея встретились с Петром Яном в Екатеринбурге.
Экс-чемпион UFC вместе с генеральным директором RCC Gym Евгением Звездниковым встретил Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Вячеслава Фетисова и Кирилла Капризова в Академии спорта РМК. Спортсмены посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил».
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC GYM
