Александр Овечкин, Вячеслав Фетисов, Кирилл Капризов и Илья Ковальчук посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил» – их встретил экс-чемпион UFC Петр Ян

Звезды хоккея встретились с Петром Яном в Екатеринбурге.

Экс-чемпион UFC вместе с генеральным директором RCC Gym Евгением Звездниковым встретил Александра Овечкина, Илью Ковальчука, Вячеслава Фетисова и Кирилла Капризова в Академии спорта РМК. Спортсмены посетили новый спортивный квартал «Архангел Михаил».

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал RCC GYM
