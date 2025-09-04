Генменеджер «Авангарда» о Кузнецове в качестве усиления: «Не рассматриваем этот вариант. Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ»

Генменеджер «Авангарда» не рассматривает Евгения Кузнецова в качестве усиления.

– Рассматриваете ли вы Евгения Кузнецова в качестве усиления, который остается свободным агентом?

– Очень хороший вопрос, спасибо. Нет, на данный момент не рассматриваем этот вариант.

Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ , – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин на пресс-конференции перед стартом сезона.