Генменеджер «Авангарда» о Кузнецове в качестве усиления: «Не рассматриваем этот вариант. Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ»
Генменеджер «Авангарда» не рассматривает Евгения Кузнецова в качестве усиления.
– Рассматриваете ли вы Евгения Кузнецова в качестве усиления, который остается свободным агентом?
– Очень хороший вопрос, спасибо. Нет, на данный момент не рассматриваем этот вариант.
Тем более Евгений и его представители заявили, что он будет играть в НХЛ, – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин на пресс-конференции перед стартом сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости