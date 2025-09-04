Агент Кузнецова: «Поиска клуба нет. Есть ожидание подписания. Две команды сейчас решают моменты внутри своего потолка»

‎Агент Евгения Кузнецова высказался касательно будущего форварда.

В межсезонье нападающий покинул СКА. Ранее стало известно, что он намерен вернуться в НХЛ.

‎– Пока нет новостей. Он тренируется в Москве на «Арктике». Готовится к сезону.

‎– Как сам Евгений смотрит на эту ситуацию с поиском клуба?

‎– Нет поиска клуба. Есть ожидание подписания. С клубами мы определились. Два клуба сейчас решают моменты внутри своего потолка.

‎– Кузнецов не получит минимальный контракт?

‎– О минимуме и речи не шло, – сказал агент Шуми Бабаев, представляющий интересы форварда Евгения Кузнецова.

«Трактор» не заинтересован в подписании Кузнецова (Алексей Шевченко)