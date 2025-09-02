Дюбе о выборе номера 92 в «Тракторе»: «Не подумал, что Кузнецов играл под ним. Он будет гордиться моей игрой, надеюсь»

Пьеррик Дюбе объяснил, почему выбрал номер 92 в «Тракторе».

24-летний нападающий перешел в челябинский клуб в это межсезонье.

– Честно говоря, выбирая номер, я даже не подумал о том, что Кузнецов играл под 92-м, и сделал это не специально. Просто я сам раньше играл под этим номером.

Кузнецов – отличный хоккеист. Надеюсь, он будет гордиться моей игрой под этим номером.

– Вы ведь знакомы с Кузнецовым?

– Да, мы вместе играли в «Вашингтоне».

– Он действительно веселый человек?

– Да, он очень веселый парень. Он хороший человек, у меня только положительные воспоминания от знакомства с ним.

Буду носить этот номер с гордостью и надеюсь, что смогу забить под ним много голов, – сказал форвард «Трактора » Пьеррик Дюбе .

