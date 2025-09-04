  • Спортс
  • Бабаев о КХЛ: «Игроки находятся в рабстве. Клуб владеет правами до 29 лет, подписывает на двусторонний контракт до 22 лет. Хоккеист привязан к команде и ничего не может сделать»
Бабаев о КХЛ: «Игроки находятся в рабстве. Клуб владеет правами до 29 лет, подписывает на двусторонний контракт до 22 лет. Хоккеист привязан к команде и ничего не может сделать»

‎Агент Шуми Бабаев высказался о переподписаниях и расторжениях контрактов в КХЛ.

«Расторжение контракта – это выбор тренера или игрока. Если хоккеист по своей инициативе расторгает контракт, он должен заплатить 2/3 суммы своего контракта и права на него остаются за клубом. Почему когда клуб расторгает контракт, он выплачивает до конца этого года всего 25%? Что за неравноправие?

Я всегда об этом говорил. Вы не можете делать перекос в одну сторону. Перекос, что клуб владеет правами на игрока до 29 лет. Перекос, что до 22 лет вы подписываете игрока на двусторонний контракт, игрок привязан к клубу и ничего не может сделать. Все ситуации, которые сейчас у нас в хоккее – это рабство игроков. Игроки находятся в рабстве. 

‎Мало того, что они находятся в рабстве, их могут выкинуть в любой момент практически без обоснований. Тем самым оправдывая неграмотные позиции генеральных менеджеров либо тренеров. Клубы берут тренеров. Тренер, если его уволят, получит компенсацию 100% до конца его контракта. Какой бы контракт не был, 2-3 года. А игрок, которого выгоняет этот тренер, получит 25% за один год. Где равноправие? 

‎Если мы говорим, что мы делаем какой-то правильный чемпионат, уважающий стороны, тогда должно быть все по-другому. Это то, что касается расторжений контрактов. 

‎Что касается переподписаний контракта, то в некоторых ситуациях возникает такое, что игрок в данный момент потерял какую-то квалификацию. Клуб идет на разговор: «Давай так, мы либо тебя выгоняем, либо мы даем тебе шанс изменить ситуацию. Мы тебе потом вернем эти деньги». Клуб экономит деньги, это такая обоюдная сторона.

Опять же эти переподписания, если игрок будет подкреплен тем, что контракт нельзя будет никак расторгнут, этих разговоров будет меньше. Здесь одно вытекает из другого. Если мы примем решение, что контракты игроков будут гарантированы, то о переподписаниях не будет идти речи, так как клубам это будет сложнее сделать. Если что-то делается по обоюдному согласию, то в этом никаких проблем не вижу. Я вижу проблему в том, что контракты не гарантированы.

‎Один клуб перекидывал игроков в другой клуб, у нас появилось «правило трех». На сегодняшний день оно вредит нашему хоккею. Оно вредит хоккеистам. Оно не вредит клубам.

Хоккеист не может перейти четвертым в этот клуб, хотя в этом ничего такого нет. Если перебора нет, то какие проблемы, что игрок – четвертый или пятый переходит из одного клуба в другой. Даже в НХЛ есть ситуация, когда игрока с большим контрактом перекидывают в команду, у которой нет денег, и берут на себя часть заработной платы. В этом проблем не вижу.

Клуб хочет расторгнуть контракт, но находит другой вариант. Есть потолок, но должны быть ситуации, когда клуб, благодаря грамотной работе менеджеров, может избежать всех этих ситуаций», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт день за днем»
