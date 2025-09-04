Костин о вариантах в НХЛ: «Ходят слухи, что «Эдмонтон» может сделать предложение – это моя мечта. Место, где я чувствовал себя максимально комфортно и был самим собой»

Клим Костин рассказал о вариантах продолжения карьеры в НХЛ.

– Недавно вы сменили агента. Почему?

– У меня хорошие, дружеские отношения с Шуми Бабаевым .

Мне комфортно с ним и как с агентом, и как с человеком. Для меня важно, чтобы рядом был человек, с которым приятно и чай попить, и обсудить рабочие моменты.

– Насколько реальные варианты в Америке?

– Предложения есть. Говорили о «Лос-Анджелесе », где сейчас работает бывший генменеджер «Эдмонтона » Кен Холланд .

Ходят слухи, что и «Ойлерс» могут сделать предложение. Конечно, это моя мечта. Говорят, дважды в одну реку не войдешь, но я хотел бы еще раз попытать удачи. Это то место, где я чувствовал себя максимально комфортно и был самим собой.

В «Эдмонтоне» болельщики понимали хоккей, видели все мелочи: даже если не забил или ошибся, но отдавался полностью, это ценили. Именно они толкали вперед.

Хотелось выходить и умирать на льду за этих людей, за их эмоции. Такого у меня не было нигде, кроме чемпионского сезона в «Авангарде », – сказал Клим Костин.