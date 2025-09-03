Джереми Руа о рекорде Овечкина: «Это слишком легендарно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Хочу увидеть, как он достигнет 1000 голов в НХЛ»

Джереми Руа пожелал Александру Овечкину забить 1000 голов в НХЛ.

6 апреля капитан «Вашингтона » стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов (974 шайбы с учетом плей-офф).

– Александр Овечкин вот, например, получил повреждение по ходу своей погони за рекордом Гретцки, но тоже не опустил руки. Следили за его погоней? Через сезон можете сыграть против него.

– Разумеется, мне кажется, все следили. Что касается его возвращения в Россию, я читал об этом. Не знаю, что думать здесь, как реагировать. То, что он сделал – невероятно. Не думаю, что кто-то сможет приблизиться к нему. Это слишком легендарно.

Как игрок я бы с удовольствием вышел с ним на один лед. Он – легенда, для меня это было бы огромной честью и вызовом. Но если бы я смотрел на это как болельщик, я бы предпочел увидеть, как он достигнет отметки в тысячу голов в НХЛ . Правда, за оставшийся сезон сделать это нереально, – сказал защитник ЦСКА Джереми Руа.