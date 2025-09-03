Агент Овечкина о подготовке к сезону: «С июля он начал тренироваться, давно работает. Увидите его форму»

Представитель Александра Овечкина рассказал, как форвард готовится к сезоне НХЛ.

Первый матч «Вашингтона» в сезоне-2025/26 состоится 9 октября – «Кэпиталс» примут «Бостон».

«Александр давно начал тренироваться. Он готовится с июля, работает давно.

Форму вы его увидите», – сказал агент Глеб Чистяков , представляющий интересы Александра Овечкина .

Агент Овечкина о том, когда игрок вернется в США: «В первых числах сентября. Входит сразу в тренировочный режим. Все как обычно»