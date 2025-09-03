Вячеслав Быков: «Жду очень интересный сезон КХЛ. Сразу несколько команд будет претендовать на Кубок Гагарина»

Вячеслав Быков считает, что в новом сезоне КХЛ будет зашкаливать интрига.

«Я жду очень интересный сезон Континентальной хоккейной лиги, интрига в нем будет зашкаливать.

Сразу несколько команд будет претендовать на Кубок Гагарина , но в результате победу одержит сильнейший», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

В минувшем сезоне победу в финале плей-офф одержал «Локомотив». Клуб обыграл «Трактор».