Вячеслав Быков: «Жду очень интересный сезон КХЛ. Сразу несколько команд будет претендовать на Кубок Гагарина»
Вячеслав Быков считает, что в новом сезоне КХЛ будет зашкаливать интрига.
«Я жду очень интересный сезон Континентальной хоккейной лиги, интрига в нем будет зашкаливать.
Сразу несколько команд будет претендовать на Кубок Гагарина, но в результате победу одержит сильнейший», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
В минувшем сезоне победу в финале плей-офф одержал «Локомотив». Клуб обыграл «Трактор».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости