  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вячеслав Быков: «КХЛ становится интереснее с каждым сезоном, разница между командами продолжает сокращаться. От наступающего чемпионата жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея»
1

Вячеслав Быков: «КХЛ становится интереснее с каждым сезоном, разница между командами продолжает сокращаться. От наступающего чемпионата жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея»

Вячеслав Быков поделился ожиданиями от нового сезона.

«С каждым сезоном КХЛ становится только интереснее, разница между командами продолжает сокращаться.

От наступающего сезона я жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея. И болельщики будут ждать этого», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
logoВячеслав Быков
logoКХЛ
болельщики
