Вячеслав Быков: «КХЛ становится интереснее с каждым сезоном, разница между командами продолжает сокращаться. От наступающего чемпионата жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея»
Вячеслав Быков поделился ожиданиями от нового сезона.
«С каждым сезоном КХЛ становится только интереснее, разница между командами продолжает сокращаться.
От наступающего сезона я жду продолжения этих тенденций и интересного хоккея. И болельщики будут ждать этого», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: LiveResult
