Захаркин о Быкове: «Приедет в «Лабораторию «Авангарда» поделиться опытом, надеюсь. Он очень переживает за российский хоккей, готов помогать»

Игорь Захаркин заявил, что поддерживает общение с Вячеславом Быковым.

– Вячеславу Быкову недавно исполнилось 65 лет. Удалось ли вам лично встретиться?

– Мы давно лично не виделись. Очень давно! И очень хотелось бы встретиться. Разумеется, я поздравил Славу. А как можно не поздравить?

– Могли бы приехать к другу, съесть тортик.

– Нет, к сожалению, тортик не съели. Я надеюсь, однажды Слава приедет в «Лабораторию «Авангарда », чтобы поделиться опытом. Есть обстоятельства, которые пока не позволили ему это сделать. Но мы очень тепло общаемся. Быков очень переживает за российский хоккей, готов помогать и рассказывать. Мы постоянно в контакте и стимулируем друг друга.

– Последний ваш совместный опыт работы – это сборная Польши?

– Мы после этого работали в казанской академии хоккея. А потом Слава в Германию ко мне приезжал. Мы всегда готовы к сотрудничеству – и личному, и дистанционному. Не пропадаем, мы всегда на связи.

– Может, позовете Быкова в СКА?

– Так детально мы пока не планировали. Передо мной сейчас стоит трудная и серьезная задача. Ее нужно решать, – сказал бывший тренер «Салавата», СКА и сборной России.