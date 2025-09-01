Звягин о медали за ЧМ-2008: «На награждении Третьяк сказал: «Сереж, извини, на всех не хватит, потом тебе сделаем». В один из приездов в Россию Игорь Тузик мне ее передал»

Сергей Звягин рассказал о своей медали за победный для России ЧМ-2008.

– У вас действительно осталась медаль с чемпионата мира в Квебеке, где вы помогали сборной России в качестве вратаря для тренировок?

– Да. Хотя официально чемпионом мира я не являюсь. Но как все было? Сначала Варламов получил травму, потом Еременко . Мне позвонил Быков . Сказал, что с ними катается канадец. Я был в шоке! Мне долго объяснять не надо было. Жена была в другом штате, сын на мне. Единственное, я сказал, чтобы не дали забрать Варламову свою форму. Иначе мне тренироваться не в чем было.

– Вы же и в заявку тогда могли попасть.

— Да. «Сан-Хосе» играл с «Далласом» седьмой матч серии плей-офф. Если бы «Шаркс» с Набоковым проходили дальше, меня бы заявили. А когда Женя приехал – меня попросили остаться в команде. Когда вышли в финал, в Квебек прилетели мои жена с сыном. Я до конца не считал себя настоящей частью команды, но после финала Вячеслав Аркадьевич подошел к моей супруге и поблагодарил, что пожертвовала ради этой победы, отпустила меня. Тогда же он попросил нас, чтобы мы всей семьей полетели в Россию на прием к президенту.

– А как медаль вам досталась?

– После гола Ковальчука мы все высыпали на лед. Когда было награждение Третьяк сказал «Сереж, извини, не иди за медалью. На всех не хватит, потом тебе сделаем». А я даже не думал ни за какой медалью идти! С какой стати! Потом, в один из приездов в Россию, Игорь Тузик мне ее передал.

– Как спустя годы вами воспринимается эта награда?

– Это был незабываемый опыт! Больше, чем хоккей. Много чего было сопряжено. Не все, особенно молодые, понимают, насколько хоккейный мир маленький. Невозможно быть одним внутри хоккейной арены, и другим - в повседневной жизни.

Тебя видят в разных ситуациях, складывается мнение. В топ-организацию никогда не возьмут игрока, не узнав, какой он человек. В Магнитогорск, как мне потом сказали, меня пригласили по рекомендации Сергея Наильевича Гимаева. Одним из аргументов в пользу человеческих качеств было то, что я тогда в Квебек приехал, – рассказал тренер «Локомотива ».