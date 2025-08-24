Джереми Руа о своей карьере: «Мне нужно выиграть Кубок Гагарина, чтобы быть полностью довольным на данном этапе. Как только сделаю это, посмотрю, какие у меня новые цели»

Джереми Руа сообщил, что готов остаться в КХЛ до конца карьеры.

– О жизни после хоккея уже задумывались? ПМЖ в России в планы входит?

– Пока я могу играть – стараюсь как можно больше сосредоточиться на своей хоккейной карьере. Но когда придет время, мы с семьей рассмотрим все варианты. Тогда и решим, что лучше для всех нас.

– А что насчет КХЛ? Готовы остаться здесь до конца карьеры?

– Скоро будет мой четвертый сезон в КХЛ. И да, я определенно готов завершить карьеру здесь. Мне нравится играть здесь, и здесь моя семья.

– Что должно произойти, чтобы по окончании хоккейного пути вы сказали: «Мужик, это было мощно»?

– На данном этапе, чтобы быть полностью довольным своей карьерой, мне нужно выиграть Кубок Гагарина. Как только я это сделаю, посмотрю, какие у меня новые цели, – сказал 28-летний канадский защитник ЦСКА Джереми Руа.