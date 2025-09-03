Фетисов о лимите: «Качественные иностранцы поднимают уровень лиги, помогают расти местным молодым игрокам. В НХЛ с этим нет проблем, у нас должно быть так же»

Вячеслав Фетисов высказался против лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее лига изменила правила признания игроков легионерами: «С сезона-2025/26 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею».

«Легионерам теперь необязательно иметь возможность играть за сборную России? Разве у нас нет своих ребят для этого, в чем тогда проблема. В НХЛ нет никаких проблем относительно участия иностранных хоккеистов. И у нас должно быть так.

Есть талант, квалификация – это главные критерии. Для чего лимит нужен, я не понимаю. Во всех профессиональных лигах сильные иностранцы помогают расти местным молодым игрокам, которые затем успешно защищают честь своей сборной.

Качественные зарубежные хоккеисты или футболисты только поднимают уровень лиги. Так что добро пожаловать только.

А если мы просто суем паспорт людям, для которых он не имеет значения, это неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.