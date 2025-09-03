Вайсфельд о КХЛ: «У Фетисова был посыл – догнать и перегнать НХЛ. Я съездил в Питтсбург, впечатления – мы догнали НХЛ 20-летней давности»

Леонид Вайсфельд положительно оценил развитие КХЛ в последние годы.

– КХЛ на сегодняшний день движется вперед или стоит на месте, твое видение?

– Ты знаешь, она 100% движется вперед. И я, знаешь, вспоминаю все. Когда у истоков этого [были]… Там же сначала история какая была?

Сначала Слава Фетисов с [Дмитрием] Чернышенко хотели эту лигу сделать, потом у них что-то не получилось, потом уже [Александр] Медведев [занимался], да? Но когда Фетисов это начинал, у него был посыл, что надо догнать и перегнать НХЛ. Ну, у них у всех [был такой посыл].

Я про себя думаю – да как они догонят НХЛ , перегонят… Вот. Короче говоря, я в последнее время работаю, смотрю, думаю, действительно, пожалуй, догнали. Ну, я же сравниваю, я работал и сейчас, да.

И тут я съездил в Питтсбург. Ну, я на 20 лет выпал из темы, так сказать. И тут я съездил. Скажу, какие у меня были впечатления. Мы действительно догнали НХЛ 20-летней давности.

– Вот так, да?

– Но они-то на 20 лет ушли вперед. Сейчас, безусловно, лига движется вперед, развивается. Для меня нет никаких сомнений. Но есть вещи, которые мне непонятны…

Я понимаю, что есть экономические вопросы, которые тяжело решить, социальные, это мне все понятно. Я как бы не в облаках витаю, я все понимаю, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд в разговоре с Игорем Ларионовым .