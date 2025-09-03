Алистров подпишет контракт с «Ак Барсом». Ларионов ранее сказал, что форвард «не соответствует требованиям» СКА («СЭ»)
Владимир Алистров продолжит карьеру в «Ак Барсе».
Как информирует «Спорт-Экспресс», 24-летний нападающий подпишет контракт с казанским клубом.
Напомним, во вторник СКА объявил об уходе Алистрова. Ранее главный тренер петербуржцев Игорь Ларионов заявил, что форвард «не соответствует требованиям».
В прошлом сезоне Алистров провел 65 матчей за армейцев с учетом плей-офф и набрал 19 (3+16) очков при полезности «минус 11».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости