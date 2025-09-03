«Торпедо» подписало с Журавлевым контракт на 2 года. Нижегородцы выменяли защитника у «Ак Барса»
Даниил Журавлев подписал соглашение с «Торпедо» на 2 сезона.
Ранее 25-летний защитник перешел из «Ак Барса» в обмен на денежную компенсацию. Сообщалось, что она составила одну тысячу рублей.
В прошлом сезоне Журавлев провел 56 матчей и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 7». В КХЛ защитник выступал только в составе «Ак Барса», на сего счету шесть сезонов и 289 матчей за казанцев.
«Желаем Даниилу успешного старта и ярких матчей в составе родной команды!» – говорится в заявлении «Торпедо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости